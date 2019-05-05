بعد رؤية هلال رمضان... ترامب يوجه رسالة للمسلمين

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة لمسلمي العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان، نشرها البيت الأبيض في بيان على موقعه الرسمي.

وقال ترامب في بيان البيت الأبيض، اليوم الأحد 5 مايو/آيار: "أتوجه بأطيب التهاني لكل المسلمين، الذين يستقبلون شهر رمضان"، مضيفا: السيدة الأولى ميلانيا ترامب، تشاركني توجيه التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة شهر رمضان".

© AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED دار الافتاء المصرية تعلن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان

وتحدث ترامب عن استغلال شهر رمضان ليكون فترة لتبادل الود بين الناس وبعضهم، مشيرا إلى أن شهر رمضان يمكن الناس من تحقيق مجتمع أكثر تآلفا واحتراما".

وأعلنت السعودية أن غدا الاثنين 6 مايو/أيار، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجرية (2019 ميلادية)، حسبما ذكرت "قناة الإخبارية" السعودية، ذلك بعد ثبوت رؤية الهلال في أنحاء متفرقة من البلاد.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أيضا، أن غدا الاثنين 6 مايو / أيار، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بحسب بيان على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد 5 مايو.

وتتبع العديد من الدول العربية والإسلامية، ومن بينها دول الخليج ومصر وفلسطين والأردن وأفغانستان وباكستان وغيرها، السعودية في تحديد بداية ونهاية شهر رمضان، فيما تتبع عدد من الدول الإسلامية الأخرى، مثل تركيا وماليزيا، النظام الفلكي في حساب الأشهر القمرية.