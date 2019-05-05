ترامب: مولر يجب ألا يدلي بشهادته أمام الكونغرس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يجب أن يدلي المحقق الخاص روبرت مولر بشهادته أمام الكونغرس، بشأن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الأحد 5 أبريل/نيسان: "الديمقراطيون في الكونغرس يريدون إعادة تقرير مولر، الذي لم يجزم بأن مساعي الرئيس لتعطيل التحقيق تمثل عرقلة للعدالة".

وأمهل رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر، الجمعة الماضي، وزير العدل وليام بار، حتى صباح يوم الاثنين، لإطلاع النواب على النسخة الكاملة غير المنقحة لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا.

وأبلغ نادلر، وزير العدل بالموعد النهائي المحدد في التاسعة صباح الاثنين في رسالة أرسلها، بعدما تخلف بار عن حضور جلسة للجنة أمس الخميس. وفقا لوكالة "رويترز".

وأثار رفض بار المثول أمام اللجنة القضائية أمس الخميس غضب النواب الديمقراطيين واتهمته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي بالكذب على الكونغرس وقالت "هذه جريمة".

….to testify. Are they looking for a redo because they hated seeing the strong NO COLLUSION conclusion? There was no crime, except on the other side (incredibly not covered in the Report), and NO OBSTRUCTION. Bob Mueller should not testify. No redos for the Dems! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019

وقال نادلر إنه قد يتحرك لاتهام بار بازدراء الكونغرس بسبب رفضه الالتزام بطلب إحضار النسخة الكاملة لتقرير مولر الذي يتناول تدخل روسيا لصالح الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وما تلى ذلك من محاولات للرئيس لعرقلة التحقيق.