زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب سواحل الفلبين

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر وقع بالقرب من سواحل الفلبين.

وبحسب الهيئة، تم رصد الزلزال في تمام الساعة 2.48 بالتوقيت العالمي، ويقع مركز الزلزال على بعد 67 كيلومترا جنوب غرب مدينة لاواج على الساحل الشمالي لجزيرة لوزون في مقاطعة إيلوكوس الشمالية وعلى عمق 48 كيلومترا.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.