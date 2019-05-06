زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب سواحل الفلبين

وبحسب الهيئة، تم رصد الزلزال في تمام الساعة 2.48 بالتوقيت العالمي، ويقع مركز الزلزال على بعد 67 كيلومترا جنوب غرب مدينة لاواج على الساحل الشمالي لجزيرة لوزون في مقاطعة إيلوكوس الشمالية وعلى عمق 48 كيلومترا.
5.5 Earthquake 12 mi (20 km) NNW of Santa Praxedes, Philippines https://t.co/74dURxo3IA #EQ #tsunami #wx #weather #radar #news #earthquake #quake #rumble #wave #ufo #energy pic.twitter.com/oOxHlIr2pc— Rob Delp Weather (@livewxradar) May 6, 2019
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.
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