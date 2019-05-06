ألمانيا تلحظ بعث روسيا العظمى من جديد

وذكرت قناة RT نقلا عن "دي ويلت" أن روسيا استعادت صفتها كدولة عظمى تمتد مصالحها من البحر المتوسط والشرق الأوسط إلى أمريكا اللاتينية.

© AP Photo / Marcelo Garcia واشنطن تدعو روسيا لوقف دعمها للرئيس الفنزويلي مادورو

وترى الصحيفة الألمانية أنه أمكن للغرب أن يساعد على "دمقرطة" روسيا من خلال إقامة علاقات وثيقة معها بعد تفكك اتحاد الجمهوريات السوفيتية، ولكن الغرب أضاع الفرصة المتاحة وبدأ يوسع مجال عمل أداته العسكرية، حلف الناتو، بضم البلدان القريبة من روسيا إلى الناتو، وهو ما أغضب روسيا. لذلك اختار "الكرملين" أن يتحدى النظام الذي يفرضه الغرب.

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي السابق جورج شولتز حذر من مغبة إغضاب روسيا، مشيرا إلى أن روسيا "الغاضبة" تشبه الدب الجريح الذي لا يمكن التكهن به.

وتتوقع "دي ويلت" أن يضطر الغرب عاجلا أم آجلا، إلى "ملاقاة" روسيا لنزع فتيل ما يهدد بإبادة العالم.