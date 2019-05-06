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    شاحنة عسكرية إيرانية تحمل أجزاءًا من منظومة الصواريخ الدفاعية S-200 خلال استعراض بمناسبة عيد الجيش الإيراني 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.

    الجيش الإيراني يزيح الستار عن إنجازات عسكرية جديدة

    © AFP 2019 / Atta Kenare
    العالم
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    أعلن الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، عددا من المنجزات العسكرية الجديدة بحضور مساعد الشؤون التنسيقية للجيش وقائد القوة البرية.

    وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن الجيش أعلن عن منظومة التوجيه الليزري القادرة على توجيه الصواريخ الليزرية بمدى 5.5 كم وبإمكانية تحرك عالية، مشيرة إلى أنه يمكن نصب هذه المنظومة على عربات مجنزرة كالدبابات والطائرات المسيرة والمروحيات.

    قوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.
    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
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    كما كشف الجيش عن منظومة منظار بعيد المدى لرصد المسافات البعيدة جدا خاصة في النقاط الحدودية، وبإمكانها تكبير صورة شخص على بعد 15 كم وسيارة على بعد 20 كم بمقدار 150 ضعفا بوضوح عال. وتوفر هذه المنظومة للقوات العسكرية إمكانية الكشف عن العدو من مسافات بعيدة.

    وكشف الجيش أيضا عن منظومة بصرية لمدفع عيار 23 ملم، تتضمن منظارا رقميا بقدرة تكبير 30 ضعفا. وكانت قدرة التعقب والإطلاق لهذا المدفع 2 كم ومع نصب المنظومة الجديدة ستصل المسافة إلى 4 كم.

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