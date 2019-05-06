بايدن: ترامب "مهرج"

ونقلت مجلة " Politico " الأمريكية توصيف بايدن عن ترامب، وذلك خلال حفل تبرعات لحملته الانتخابية في كولومبيا في ولاية كارولينا الجنوبية.

وجاء تصريح بايدن عن ترامب ردا على أحد المناصرين الذي أثار بايدن بلقب "جو النائم" الذي يستخدمه ترامب كوصف أطلقه على بايدن، فما كان من الأخير أن أعطى وصفا جديدا لترامب وقال "هناك الكثير من الألقاب قد أحب أن أطلقها على هذا الرجل، يمكن أن تبدأوا بمهرّج".

وأضاف بايدن، قائلا: "ما لا أريده هو أن يجذبني فيما يريد أن أفعله. إنه يريد أن تكون معركة مصارعة في الوحل".

وأكد بايدن أنه لن يتردد في الرد على هجمات ترامب، لكنه لا يريد أن يتمكن الرئيس من تحويل الانتباه عن المسائل المهمة.