فنزويلا سترد إذا قررت الولايات المتحدة القيام بعملية عسكرية

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، اليوم الاثنين، أن كاراكاس مستعدة لأي تطور في الأحداث، بما في ذلك إذا قررت الولايات المتحدة القيام بغزو عسكري، لكنها تدعو واشنطن للحوار.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin فنزويلا تدعو الولايات المتحدة للحوار واحترام القانون الدولي

وقال أرياس: "مستعدون لأي سيناريو إذا كانت الولايات المتحدة تفضل المسار العسكري، فنحن مستعدون للمقاومة — لدينا جيش، شرطة، شعبنا، ونحن مستعدون لتدمير أي جيش، مهما كانت قوته".

وأضاف أرياس، قائلا: "إن كاراكاس ما زالت تدعو واشنطن لحل المسائل عن طريق الحوار".

وتابع أرياس، قائلا: "نحن مستعدون لأي سيناريو، لكني أتمنى ألا يحدث ذلك".

أما بشأن التواجد العسكري الروسي في فنزويلا، أشار أرياس أنه من المحتمل زيادة عدد المتخصصين العسكريين الروس في فنزويلا.

وقال بهذا الصدد "توجد في الوقت الحالي لجنة من المتخصصين على الأراضي الفنزويلية ويمكن زيادتها، بطبيعة الحال".