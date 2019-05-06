مصادر: روحاني يستعد للرد على ترامب بـ"النووي"

كشفت مصادر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يستعد للرد على قرارات الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، بإعلان مثير بشأن الاتفاق النووي الإيراني ومستويات تخصيب اليورانيوم.

طهران — سبوتنيك. أفاد مصدر مقرب من المشرفين على الاتفاق النووي الإيراني بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيعلن عن مجموعة من القرارات في الذكرى السنوية الأولى لانسحاب أمريكا من الاتفاق، من بينها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.

© Sputnik . Sergei Guneev روحاني مخاطبا ترامب: أنت تتحدث بلغة سخيفة وغير دبلوماسية

وقال المصدر لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إن "الرئيس حسن روحاني سيقوم ببث كلمة متلفزة يوم الأربعاء يشرح فيها رد إيران على خروج أمريكا من الاتفاق النووي".

وأضاف: "ربما يعلن روحاني خفضاً جزئياً أو كلياً لبعض تعهدات إيران في الاتفاق".

وأشار المصدر إلى أن روحاني سيتحدث عن "تخفيض إيران لمستوى تخصيب اليورانيوم ضمن الاتفاق سوف يتم رفعه، وذلك ردا على عدم إيفاء أمريكا وأوروبا بتعهداتهم تجاه الاتفاق".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.

وجاء ذلك، عقب انسحاب واشنطن، من جانب واحد، من الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، بين إيران وست دول كبرى، هي الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، إلى جانب ألمانيا؛ وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ"مجموعة بي 5 + 1".

ومنحت واشنطن استثناءات لثمان دول من العقوبات المفروضة على إيران، وسمحت لها باستيراد النفط الإيراني دون التعرُّض لعقوبات لمدة 6 أشهر. وشملت قائمة الدول المستثناة من العقوبات على استيراد النفط الإيراني كلا من، الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا، وإيطاليا، واليونان.

وأعلنت واشنطن الشهر الماضي أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات التي تفرضها على طهران.

يذكر أن الممثلة العليا للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، عارضوا قرار الولايات المتحدة بعدم تمديد الإعفاءات التجارية لإيران.

في سياق آخر، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، سابقا، إنه "يجب على إيران تعزيز الصادرات غير النفطية ومواصلة مبيعات النفط لمواجهة العقوبات الأمريكية".