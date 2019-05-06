سلاح الجو الأمريكي ينجح في استخدام مدفع ليزر لإسقاط الصواريخ (صورة)

أعلن سلاح الجو الأمريكي نجاحه باختبار أولي لسلاح ليزر قادر على إسقاط الصواريخ، في ميدان وايت ساندز في ولاية نيو مكسيكو، جنوب غربي الولايات المتحدة.

وأجرى مختبر أبحاث سلاح الجو الأمريكي التجربة للتأكد من كفاءة مدفع ليزر أو النظام الذي أطلق عليه اسم "SHiELD" في صد هجمات صواريخ متعددة أطلقت من الجو في أثناء الطيران.

The U.S. Air Force has revealed that a ground-based surrogate for a laser weapon system that could protect American fighter jets and other aircraft from incoming threats in the future has successfully shot down multiple air-launched missiles in a test. pic.twitter.com/JGruJbH1Na — IndoPacific_SCS_info (@IndoPac_Info) May 4, 2019

ويتضمن نظام الحماية بالليزر ضد الهجمات الصاروخية ثلاثة مراحل رئيسية، وهم نظام الليزر ونظام تحكم يهدف إلى توجيه الليزر بالإضافة إلى مصدر للطاقة، وهو النظام الذي يمكن تثبيته على متن طائرة، حيث أنه مصمم لمواجهة أو إسقاط الصواريخ من الجو إلى الجو، وفقا لموقع "التقنية".