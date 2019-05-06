سياسيون إسرائيليون ينتقدون نتنياهو بعد موافقته على وقف إطلاق النار مع غزة

تتواصل ردود أفعال غاضبة في إسرائيل من موافقة رئيس الوزراء، وزير الدفاع، بنيامين نتنياهو، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة دخل حيز النفاذ فجر اليوم الاثنين، وذلك بعد جولة من التصعيد أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات غالبيتهم من الفلسطينيين.

القدس — سبوتنيك. قال زعيم تحالف الجنرالات "أزرق أبيض" بيني غانتس، عبر "تويتر"، "النتيجة التي انتهت إليها جولة القتال الحالية تعكس فقدان إسرائيل لقوة ردعها واستسلامها لابتزاز حماس والتنظيمات الإرهابية الأخرى".

© Sputnik . ترامب يؤيد إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة

وأضاف غانتس أن "إطلاق حوالي سبعمائة قذيفة ومقتل أربعة مواطنين وجرح آخرين كثيرين، كل ذلك ناجم عن فقدان هيبة الردع الإسرائيلي".

كما كتب أحد أبرز قادة حزب "الليكود" الحاكم جدعون ساعر، في تغريدة على موقع "تويتر": "أنه ما من إنجازات لإسرائيل في ذلك وأن الفترات الزمنية التي تمر بين جولة قتالية وأخرى آخذة في التقلص، بينما تزداد المنظمات الإرهابية قوة".

وأضاف ساعر أن "المعركة لم تمنع بل تم تأجيلها".

وقال زعيم حزب "العمل" الإسرائيلي آڤي غاباي إن "نتنياهو عمل منذ سنوات على تعزيز قوة حماس في غزة، وأنه يعمل المثل الآن لتعزيز قوة "الجهاد الإسلامي"… بدون حل سياسي طويل الأمد فإن جولة القتال المقبلة هي مسألة وقت ليس إلا".

كما انتقد رئيس كتلة حزب "العمل" النيابية، إيتسيك شمولي خطوة نتنياهو بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع غزة، قائلاً إنه "ما من شيء يغير المعادلة سوى تسديد ضربات قاسية لحماس إلى جانب مبادرة سياسية لعزلها".

وشهد قطاع غزة على مدى الأيام الثلاثة الماضية تصعيدا أمنيا، حيث أسفر قصف إسرائيلي طال عشرات المواقع في القطاع عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وتدمير بنايات سكنية، فيما قُتل أربعة إسرائيليين وأصيب عدد آخر جراء سقوط صواريخ وقذائف صاروخية على بلدات إسرائيلية.