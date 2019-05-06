فيديو للأمير هاري يتحدث عن مولوده الأول

يحتل المولود الجديد الترتيب رقم 7 في تولي عرش بريطانيا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال بيان قصر باكنغهام، إن دوقة ساسكس وضعت بسلام طفلا ذكرا، اليوم الاثنين 6 مايو/ أيار، مشيرا إلى أن دوق ساسكس، كان حاضرا"، وهو ما تم نشره أيضا على الحساب الرسمي لدوق ودوقة ساسكس على موقع "انستغرام".

وبحسب "دويتشه فيله"، فإنه من المتوقع أن يحمل المولود الجديد الجنسيتين الأمريكية والبريطانية.

تزوج الأمير هاري، 34 عاما، من الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل، 37 سنة، في حفل زفاف مذهل في قلعة وندسور الملكية في مايو 2018، وهو حفيد الملكة إليزابيث الثانية والابن الثاني لوريث العرش، الأمير تشارلز، والأميرة الراحلة ديانا.

يذكر أن الأمير هاري وزوجته، أعلنا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنهما ينتظران مولودهما الأول هذا الربيع، وينتظر البريطانيون الآن معرفة اسم المولود الجديد.