فيديو للأمير هاري يتحدث عن مولوده الأول

يحتل المولود الجديد الترتيب رقم 7 في تولي عرش بريطانيا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
وقال بيان قصر باكنغهام، إن دوقة ساسكس وضعت بسلام طفلا ذكرا، اليوم الاثنين 6 مايو/ أيار، مشيرا إلى أن دوق ساسكس، كان حاضرا"، وهو ما تم نشره أيضا على الحساب الرسمي لدوق ودوقة ساسكس على موقع "انستغرام".
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We are pleased to announce that Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex welcomed their firstborn child in the early morning on May 6th, 2019. Their Royal Highnesses’ son weighs 7lbs. 3oz. The Duchess and baby are both healthy and well, and the couple thank members of the public for their shared excitement and support during this very special time in their lives. More details will be shared in the forthcoming days.
وبحسب "دويتشه فيله"، فإنه من المتوقع أن يحمل المولود الجديد الجنسيتين الأمريكية والبريطانية.
تزوج الأمير هاري، 34 عاما، من الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل، 37 سنة، في حفل زفاف مذهل في قلعة وندسور الملكية في مايو 2018، وهو حفيد الملكة إليزابيث الثانية والابن الثاني لوريث العرش، الأمير تشارلز، والأميرة الراحلة ديانا.
يذكر أن الأمير هاري وزوجته، أعلنا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنهما ينتظران مولودهما الأول هذا الربيع، وينتظر البريطانيون الآن معرفة اسم المولود الجديد.
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