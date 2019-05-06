الناتو: احتمال فرض واشنطن عقوبات ضد تركيا بسبب "إس 400" أمر مقلق

أعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن قلقه من احتمال فرض واشنطن عقوبات ضد تركيا على خلفية شرائها منظومة صواريخ "إس 400" من روسيا.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov تركيا: لن نرضخ مطلقا لأي عقوبات أمريكية بسبب صفقة إس - 400

أنقرة — سبوتنيك . قال الأمين العام للحلف ينس ستولتينبرغ، اليوم الاثنين 6 مايو/ أيار، إن حلف شمال الأطلسي يرحب بالمفاوضات لحل هذه المشكلة.

وأضاف ستولتنبرغ: "بحثت مسألة "إس-400" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتحدثت بهذا الشأن سابقا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وتابع "موقف تركيا واضح، هذا قرار وطني، ماذا ومن أين الشراء، لكني استعرضت قلقي حيال أن منظومتي دفاع جوي لن يعملان سوية، ونحن قلقون من احتمال فرض واشنطن عقوبات بسبب "إس-400".