اللجنة العليا للانتخابات التركية تقرر إعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول

قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية اليوم الاثنين إعادة الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول.

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن اللجنة العليا للانتخابات التركية قررت اليوم الاثنين إعادة الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول.

#عاجل | اللجنة العليا للانتخابات التركية تقرر إعادة الانتخابات المحلية في #إسطنبول — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 6, 2019

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وبحسب الوكالة، فقد تحدد موعد إعادة الانتخابات يوم 23 يونيو/ حزيران المقبل.

نقلت "رويترز" عن ممثل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا لدى المجلس الأعلى للانتخابات اليوم الاثنين قوله إن المجلس حدد 23 من يونيو/ حزيران موعدا لإعادة الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول.

وفي وقت سابق قال رجب أوزيل ممثل الحزب الحاكم إن المجلس قرر إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في 31 من مارس/ آذار.