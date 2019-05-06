اللجنة العليا للانتخابات التركية تقرر إعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن اللجنة العليا للانتخابات التركية قررت اليوم الاثنين إعادة الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول.
#عاجل | اللجنة العليا للانتخابات التركية تقرر إعادة الانتخابات المحلية في #إسطنبول— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 6, 2019
وبحسب الوكالة، فقد تحدد موعد إعادة الانتخابات يوم 23 يونيو/ حزيران المقبل.
نقلت "رويترز" عن ممثل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا لدى المجلس الأعلى للانتخابات اليوم الاثنين قوله إن المجلس حدد 23 من يونيو/ حزيران موعدا لإعادة الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول.
وفي وقت سابق قال رجب أوزيل ممثل الحزب الحاكم إن المجلس قرر إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في 31 من مارس/ آذار.
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