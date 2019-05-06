نقل المرحاض الذهبي "أمريكا" إلى قصر في بريطانيا

ينفرد الفنان الإيطالي، موريزيو كاتيلان، بمعرض خاص به منذ 20 عاما، حيث سيقوم بعرض مرحاض من الذهب الخالص عيار 18 قيراط في قصر بلينهايم، موطن دوق مارلبورو.

قال الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان في بيان: "أستوحي من الماضي باستمرار ولم يتغير أي شيء حقاً، لذا فإن إظهار عملي في قصر بلينهايم، أي مكان مليء بالتاريخ والإنسانية، هو أمر مهم بالنسبة لي".

© REUTERS / JONATHAN ERNST متحف أمريكي يعرض على ترامب "قاعدة مرحاض" بدلا من لوحة طلبها

واستضاف المعرض مؤسسة بلينهايم للفنون، حيث تضمن أعمالاً جديدة للفنان. يشار إلى أن المرحاض الذهبي الذي أطلق عليه اسم "أمريكا" يعمل بشكل كامل، وسيتم وضعه في الغرفة المجاورة للحجرة التي وُلد فيها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل.

ويدل العمل على الفوارق السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أمريكا، وذلك وفقا للبيان الصادر عن المعرض.

وأضاف البيان أن المرحاض "يسلط الضوء على القواسم المشتركة التي لا مفر منها للجسم البشري في ظل الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية".