زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 7.2 درجة ضرب شرق بابوا غينيا الجديدة.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الهيئة إنه تم تسجيل الهزات الساعة 19.21 بتوقيت غرينتش (00.19 بتوقيت موسكو)، ويقع مركز الزلزال على بعد 33 كم شمال غرب مدينة بولولو وعلى عمق 126.9 كيلومترا.