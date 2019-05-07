الخزانة الأمريكية ترفض تسليم الكونغرس إقرارات ترامب الضريبية

صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمس الاثنين بأن وزارة الخزانة الأمريكية لن تسلم الإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترامب إلى المشرعين الديمقراطيين.

وقال الوزير الأمريكي في رسالة إلى الكونغرس إن طلب إحدى لجان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون الاطلاع على التصريحات الضريبية للرئيس الجمهوري "يفتقر إلى هدف مشروع" وبالتالي يطرح "مسائل دستورية خطرة (.) يمكن أن تكون لها عواقب على كلّ دافعي الضرائب".

ويبدو أنه من المؤكد أن يثير رفض منوشين تسليم الإقرارات اشتباكا قانونيا آخر بين الرئيس المحاصر والديمقراطيين في الكونغرس الذين يسيطرون علي المجلس ، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

US Treasury refuses to hand over Trump's tax returns https://t.co/ENnGDwJHrf pic.twitter.com/0HUhtqWbLW — FRANCE 24 English (@France24_en) May 7, 2019

وبموجب قانون يمنح حق الوصول إلى الإقرارات الضريبية للرئيس، طلبت لجنة في الكونغرس الأمريكي الشهر الماضي من دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية الإقرارات الضريبية التي قدمها ترامب وثمانية من الكيانات التجارية التابعة له.