مصدر إعلامي: "إسكندر" الكوري خطر على أمريكا

ووفق موقع "ميلتري ووتش"، فإن الصاروخ الكوري الشمالي الجديد يشبه صاروخ "إسكندر" الروسي.
وقد تكون كوريا الشمالية حصلت على تكنولوجيا صنع شبيه "إسكندر" الروسي من دول أخرى. في كل الأحوال فإن السلاح الصاروخي الجديد يعزز "القدرات التكتيكية" لكوريا الشمالية.
وقد يفوق مدى "إسكندر" الكوري الشمالي مدى "إسكندر" الروسي، ويستطيع بالتالي أن يهدد منشآت عسكرية أمريكية في اليابان.
ومن مميزات الصاروخ الكوري الشمالي الجديد الذي سماه الموقع الأمريكي "هواسونغ إكس" أن عملية إطلاقه تستغرق وقتا قصيرا ويتمتع بالقدرة المعززة على المناورة وتم تحصينه ضد مضادات الصواريخ.
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