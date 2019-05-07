مصدر إعلامي: "إسكندر" الكوري خطر على أمريكا

يشكل الصاروخ الذي جربته كوريا الشمالية أخيرا خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية ومنشآت عسكرية في جنوب شبه جزيرة كوريا، بحسب مصادر إعلامية.

ووفق موقع "ميلتري ووتش"، فإن الصاروخ الكوري الشمالي الجديد يشبه صاروخ "إسكندر" الروسي.

© AP Photo / Ahn Young-oon كوريا الشمالية تعلن عن هدف مناوراتها الصاروخية الأخيرة

وقد تكون كوريا الشمالية حصلت على تكنولوجيا صنع شبيه "إسكندر" الروسي من دول أخرى. في كل الأحوال فإن السلاح الصاروخي الجديد يعزز "القدرات التكتيكية" لكوريا الشمالية.

وقد يفوق مدى "إسكندر" الكوري الشمالي مدى "إسكندر" الروسي، ويستطيع بالتالي أن يهدد منشآت عسكرية أمريكية في اليابان.

ومن مميزات الصاروخ الكوري الشمالي الجديد الذي سماه الموقع الأمريكي "هواسونغ إكس" أن عملية إطلاقه تستغرق وقتا قصيرا ويتمتع بالقدرة المعززة على المناورة وتم تحصينه ضد مضادات الصواريخ.