إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى إيران... تهويش من عيار "100 ألف طن"

أعلنت صحيفة عن شكوك حول مدى تأثير حاملات الطائرات الأمريكية على من تهددهم.

وقالت صحيفة "فرانكفورتر ألغيمايني" الألمانية، في إشارة إلى قرار واشنطن بإرسال حاملة طائرات إلى شواطئ إيران، إن هذا قد يكون تهويشا من عيار ثقيل قدره "مائة ألف طن".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشكوك لا تحوم حول القوة العسكرية لحاملة الطائرات الأمريكية والسفن المرافقة لها وقاذفات القنابل الأمريكية، ولكنها تستهدف "كلام بولتون"، موضحة أن السؤال المطروح هو هل ستتأثر إيران بكلام بولتون.

وأعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، يوم 6 مايو/أيار، عن خطة إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وقاذفات قنابل إلى الخليج.

وقال بولتون إن واشنطن تعطي على هذا النحو إشارة واضحة بأنه لا بد من صد أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها "بقوة لا ترحم".