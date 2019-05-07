الشرطة السريلانكية تعثر على قاعدة لتدريب الإرهابيين

عثرت الشرطة السيرلانكية على قاعدة لتدريب الإرهابيين التابعين لجماعة "التوحيد" الوطنية، في الجزء الأوسط من البلاد.

فبحسب موقع "Adaderana"، فإن الشرطة عثرت على مبنى مؤلف من طابقين بمدينة نوارا إليا، حيث من المرجح أنه قد تم تدريب ما لايقل عن 38 شخصا هناك.

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ومن ضمن هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بالتدريب، المسؤولون عن سلسلة التفجيرات في كولومبو، وقامت الشرطة باحتجاز مالك المبنى في الوقت الذي لاتزال فيه التحريات جارية.

وكانت سلسلة من الانفجارات ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح، وأدت إلى مقتل 290 شخصا، وإصابة 450 شخصا وفقا للبيانات الأخيرة.

وتعتقد السلطات المحلية بأن جماعة "التوحيد الوطنية" هي من تقف وراء هذه الهجمات، واعتقلت الشرطة السريلانكية أكثر من 100 شخص يزعم تورطهم بهذه الاحداث.