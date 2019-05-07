العثور على قاذفة قديمة قبالة ساحل الولايات المتحدة

يستعد فيلق مهندسي الجيش الأمريكي لرفع طائرة من المحيط الأطلسي، تم العثور على شظاياها أثناء تطهير جزيرة تشاباكفيديك من الذخيرة القديمة، على بعد 130 كيلومترًا من بوسطن. خلال الحرب العالمية الثانية، تم استخدام الجزيرة كحقل اختبار للطائرات.

منذ عام 2016، أزال خبراء المتفجرات أكثر من 20.000 قنبلة تدريب أسقطت في 1944-1946 في تربة الجزيرة والمنطقة المحيطة بها. في نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت تحاكي الجزيرة الجزر اليابانية في تمارين الطيران. وعثر المهندسين خلال رحلة استكشافية على مروحة ذات أربعة شفرات ومدفع رشاش من عيار 30 من طراز براوننغ في قاع البحر.

© AP Photo / John Redman باحثون أمريكيون يقتربون من العثور على حطام سفينة كابتن كوك

ووفقا لموقع The Vineyard Gazette، أرسل الجيش اكتشافاتهم إلى متحف كرونسيت البحري وخلص الخبراء إلى أن الشظايا كانت للقاذفة كورتيس SB2C هيلديفر، التي تم استخدامها خلال الحرب العالمية الثانية. كانت هذه الطائرة سيئة السمعة بسبب ضعف القدرة على التحكم في إصداراتها المبكرة.

عثر في الأرشيف على سجل تحطم الطائرة Curtiss SB2C في فبراير/شباط 1946، أقلعت الطائرة من قاعدة كفونسيت إنسين الجوية وتحطمت في الماء. توفي الطيار سيسيل ريتشاردز ومشغل الراديو وليام روبرت غاريت، كان عمرهما 20 سنة. ولن يعرف بعد ما إذا كان تحتها يوجد جثث أو كانت تحمل ذخيرة إلا بعد الرفع والفحص.