صافرات الإنذار تدوي بالخطأ في تل أبيب (فيديو)

دوت صافرات الإنذار بشكل مفاجئ في العاصمة الإسرائيلية، تل أبيب، اليوم الثلاثاء، قبل الكشف عن إطلاقها بالخطأ.

ووفقا لوكالة "سوا"، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وتحديدا في منطقة مبنى الكرياه بسبب خلل فني، ليتم فحص ظروف تفعليها من قبل قيادة الجبهة الداخلية.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه خلال اختبار مكبرات الصوت، ضغطت إحدى المجندات بطريق الخطأ على مفتاح صفارات الإنذار في تل أبيب والذي استمرت لمدة 12 ثانية حتى توقفت.

ويشهد قطاع غزة تصعيدا أمنيا منذ يوم السبت الماضي، حيث أسفر القصف الإسرائيلي لعشرات المواقع في القطاع عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وتدمير سبعة بنايات سكينة، فيما قتل مستوطن إسرائيلي جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

وتوترت الأوضاع على حدود غزة مع إسرائيل منذ مارس/ أذار 2018، حينما انطلقت مسيرات العودة الفلسطينية، التي تطورت إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.