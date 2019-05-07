مقتل قائد في الشرطة الأفغانية و3 مرافقين بانفجار عبوة ناسفة في ولاية لغمان

لقي قائد شرطة أفغاني كبير وثلاثة من حراسه مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في ولاية لغمان شرقي البلاد، فيما تتواصل معارك بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان رغم دعوات لهدنة مؤقتة خلال شهر رمضان.

كابول- سبوتنيك. وقال الناطق باسم حاكم الولاية أسد الله دولتزاي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "قائد الشرطة في مديرية ألينغار الجنرال سيد عارف سادات استشهد، اليوم الثلاثاء، رفقة 3 من حراسه لدى انفجار عبوة ناسفة عند مرور موكبه".

© Sputnik . Yevgeny Pakhomov "طالبان" لأمريكا: لا تطلبوا منا إلقاء أسلحتنا

وقد وقعت الحادثة قبل ظهر اليوم في منطقة "مسكين آباد"، وهي من المناطق المضطربة أمنيا وتشهد حضوراً واسعاً للمجموعات المسلحة المعارضة للحكومة.

وفي حين لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار اتهم المتحدث باسم حاكم لغمان، التي تبعد نحو 50 كيلومترا شرق العاصمة كابول، حركة طالبان بالوقوف وراء الحادث.

يأتي الحادث وسط احتدام المعارك بين القوات الأمنية الأفغانية ومسلحي حركة طالبان على الرغم من بدء شهر رمضان، متجاهلة دعوات من جانب أطراف سياسية عدة داخل البلاد ومن جانب الأمم المتحدة إلى هدنة مؤقتة احتراماً للشهر الفضيل.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.