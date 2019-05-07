ظريف يتحدث عن طريقة لبيع النفط الإيراني

صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على أن إيران والاتحاد الأوروبي على وشك التوصل إلى اتفاق يسمح لطهران ببيع النفط رغم العقوبات الأمريكية.

تحدث وزير الخارجية الإيراني لـ"سبوتنيك"، عن أن إيران قادرة على بيع نفطها وحماية اقتصادها، وستكون قادرة على هزيمة العقوبات الأمريكية، في الوقت الذي أعلنت فيه الكثير من الدول عن استعدادها للتبادل التجاري مع إيران.

© AFP 2019 / Majid Asgaripour وكالة: إيران تقرر استئناف أنشطة نووية ردا على انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

وحول إمكانية بيع إيران لنفطها والآلية التي ستعتمد عليها، أجاب ظريف قائلا "إيران والاتحاد الأوروبي على وشك التوصل لاتفاق من أجل بيع النفط والحصول على دخل منه، رغم العقوبات الأحادية من الجانب الأمريكي".

يذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد انسحبت في العام السابق من اتفاقية إيران بشأن برنامجها النووي، لتعيد فرض العقوبات على طهران، بما في ذلك عقوبات على الدول التي تتعامل مع طهران.

هذا وتم إعفاء 8 دول من هذه العقوبات حتى 2 مايو/ أيار 2019، على أمل تمديد هذه الاستثناءات، إلا أن البيت الأبيض لم يمددها، مستهدفا من ذلك خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.