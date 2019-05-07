الحكومة البريطانية تؤكد المشاركة في الانتخابات الأوروبية

أعلن نائب رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد ليدينغتون، أن بريطانيا ستجري انتخابات البرلمان الأوروبي، في 23 مايو/ أيار، بغض النظر عن نتائج المحادثات الجارية بين المعارضة والحكومة حول اتفاق بريكست.

وتابع "نظرًا للوقت القصير المتبقي.. لن يكون ممكنًا للأسف إنهاء عملية (بريكست) قبل الموعد المحدد قانونيًا لانتخابات البرلمان الأوروبي"، وذلك في حديث تلفزيوني. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "الوئام".

© Sputnik . Alex McNaughton مجلس العموم البريطاني يوافق بشكل نهائي على تأجيل "بريكست"

وبعد إرجاء موعد بريكست مرتين، كانت الحكومة البريطانية تأمل إقرار اتفاق للخروج قبل موعد الاقتراع، حتى تتجنب المشاركة في هذه الانتخابات.

وقال ليدينغتون:

أملنا حقًا أن نتمكن من تنظيم خروجنا من الاتحاد الأوروبي، والتوصل لاتفاق، حتى لا نضطر إلى إجراء هذه الانتخابات.

وأضاف أن الحكومة تضاعف "الجهود والمحادثات مع النواب من كل الأحزاب، حتى نضمن أن إرجاء بريكست لن يطول أكثر".

وأكد:

لا نريد أن يستلم هؤلاء النواب الأوروبيون مقاعدهم في وقت نأمل بالتأكيد إنجاز الأمر قبل عطلة الصيف.

ويعقد البرلمان الأوروبي المنتخب جلسته الأولى في يوليو/تموز، ويبدأ البرلمان البريطاني عطلته الصيفية، في 20 يوليو/ تموز.

وتابع:

هذا يعني بذل الجهود والعمل بجد وتقديم تنازلات من كل الأحزاب السياسية والناشطين من معسكري البقاء والخروج.