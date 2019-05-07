الحكومة البريطانية تؤكد المشاركة في الانتخابات الأوروبية

وتابع "نظرًا للوقت القصير المتبقي.. لن يكون ممكنًا للأسف إنهاء عملية (بريكست) قبل الموعد المحدد قانونيًا لانتخابات البرلمان الأوروبي"، وذلك في حديث تلفزيوني. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "الوئام".
وقال ليدينغتون:
أملنا حقًا أن نتمكن من تنظيم خروجنا من الاتحاد الأوروبي، والتوصل لاتفاق، حتى لا نضطر إلى إجراء هذه الانتخابات.
وأضاف أن الحكومة تضاعف "الجهود والمحادثات مع النواب من كل الأحزاب، حتى نضمن أن إرجاء بريكست لن يطول أكثر".
وأكد:
لا نريد أن يستلم هؤلاء النواب الأوروبيون مقاعدهم في وقت نأمل بالتأكيد إنجاز الأمر قبل عطلة الصيف.
ويعقد البرلمان الأوروبي المنتخب جلسته الأولى في يوليو/تموز، ويبدأ البرلمان البريطاني عطلته الصيفية، في 20 يوليو/ تموز.
وتابع:
هذا يعني بذل الجهود والعمل بجد وتقديم تنازلات من كل الأحزاب السياسية والناشطين من معسكري البقاء والخروج.
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