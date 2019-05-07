أردوغان ينفي وجود "عملية سلام داخلية" جديدة في تركيا

أكد الرئيس التركي في رده على أسئلة الصحفيين في البرلمان التركي حول "عملية سلام داخلية"، بعد تداول وسائل إعلام محلية ادعاءات حول تحالفات سياسية جديدة قبيل انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول في 23 يونيو/ حزيران المقبل، عدم وجود "عملية سلام داخلية" جديدة في تركيا، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وفي عام 2014، أطلقت تركيا "عملية السلام الداخلي"، لإيجاد حل للمشاكل جنوب شرقي البلاد ذات الكثافة الكردية، غير أنه تم تجميدها في يوليو/ تموز 2015 عقب إعلان منظمة "بي كا كا" إنهاء وقف إطلاق النار واستئناف هجماتها ضد المواقع المدنية والعسكرية داخل الأراضي التركية، ما دفع الحكومة لشن عملية عسكرية ضد المنظمة شملت معاقلها داخل البلاد وشمالي العراق.