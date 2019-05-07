على خلفية الأزمة في فنزويلا... أمريكا ترسل إلى المنطقة سفينة مزودة بمستشفى عسكري

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على خلفية الأزمة في فنزويلا... أمريكا ترسل إلى المنطقة سفينة مزودة بمستشفى عسكري