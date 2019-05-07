بينس يحذر من إعداد عقوبات ضد 25 قاضيا في المحكمة العليا لفنزويلا

واشنطن — سبوتنيك. وقال بينس متحدثا في مؤتمر في واشنطن: "إذا لم تعد المحكمة العليا إلى ولايتها الدستورية للحفاظ على سيادة القانون، فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لتقديم جميع قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 25 إلى العدالة"، متهما المحكمة "بتقويض ولايتها" وأنها أصبحت "أداة سياسية للنظام"، أي بيد السلطات الفنزويلية.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.
وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي القائم، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفاً غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة. وأكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)