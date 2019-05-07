بومبيو: نريد أن يكون العراق مستقلا ولا يدين بالفضل لدولة أخرى

وقال بومبيو للصحفيين وهو في طريقه لبغداد "أريد الذهاب إلى بغداد للتحدث مع القيادة هناك لأؤكد لهم استعدادنا لمواصلة ضمان أن العراق دولة ذات سيادة ومستقلة"، بحسب رويترز.
وكان وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم قال في تغريدة على "تويتر"، في ساعة متأخر من ليل أمس الثلاثاء، "شاركنا في اجتماعين مهمين كل على انفراد: بين دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو".
شاركنا في اجتماعين مهمين كل على انفراد:— محمد علي الحكيم (@maalhakim) May 7, 2019
بين دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو في بغداد مساء اليوم.
و بين فخامة الرئيس برهم صالح و وزير الخارجية الأمريكي وتم مناقشة العلاقات الثنائية وآخر التطورات في أمن المنطقة وجهود محاربة الإرهاب.
وأضاف أن الاجتماع الثاني كان "بين فخامة الرئيس برهم صالح ووزير الخارجية الأمريكي"، مشيرا إلى أنه "تم مناقشة العلاقات الثنائية وآخر التطورات في أمن المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب".
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