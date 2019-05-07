بومبيو: نريد أن يكون العراق مستقلا ولا يدين بالفضل لدولة أخرى

قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة مفاجئة لبغداد اليوم الثلاثاء والتقى مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بعد أن قال للصحفيين إن الولايات المتحدة تشعر بقلق إزاء سيادة العراق جراء تزايد النشاط الإيراني.

وقال بومبيو للصحفيين وهو في طريقه لبغداد "أريد الذهاب إلى بغداد للتحدث مع القيادة هناك لأؤكد لهم استعدادنا لمواصلة ضمان أن العراق دولة ذات سيادة ومستقلة"، بحسب رويترز.

وكان وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم قال في تغريدة على "تويتر"، في ساعة متأخر من ليل أمس الثلاثاء، "شاركنا في اجتماعين مهمين كل على انفراد: بين دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو".

شاركنا في اجتماعين مهمين كل على انفراد:

بين دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو في بغداد مساء اليوم.

و بين فخامة الرئيس برهم صالح و وزير الخارجية الأمريكي وتم مناقشة العلاقات الثنائية وآخر التطورات في أمن المنطقة وجهود محاربة الإرهاب. — محمد علي الحكيم (@maalhakim) May 7, 2019

وأضاف أن الاجتماع الثاني كان "بين فخامة الرئيس برهم صالح ووزير الخارجية الأمريكي"، مشيرا إلى أنه "تم مناقشة العلاقات الثنائية وآخر التطورات في أمن المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب".