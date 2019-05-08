البيت الأبيض يرحب بالإفراج عن صحفيي رويترز من السجن في ميانمار

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إنه يرحب بالإفراج عن صحفيي رويترز وا لون وتشاو سو أو اللذين كانا مسجونين في ميانمار لأكثر من عام.

وقال البيت الأبيض في بيان "أمضيا في السجن أكثر من 500 يوم منذ ديسمبر 2017 بسبب تغطية الفظائع التي ارتكبت بحق الروهينجا. نشعر بالسعادة لأنهما سيعودان لأسرتيهما"، بحسب رويترز.

© REUTERS / Ann Wang المحكمة العليا في ميانمار ترفض الطعن الأخير من صحفيي "رويترز"

وأضاف "نأمل أن ينال صحفيون آخرون مسجونون في بورما (ميانمار) حريتهم".

وقال شهود إن صحفيي "رويترز" اللذين سجنا في ميانمار بعد إدانتهما بتهمة خرق قانون الأسرار الرسمية أطلق سراحهما من سجن على مشارف يانجون، أمس الثلاثاء، بعد أن أمضيا 500 يوم خلف القضبان.

وأدين الصحفيان وا لون (33 عاما) وتشاو سو أو (29 عاما) في سبتمبر/ أيلول الماضي وحكم عليهما بالسجن سبعة أعوام في قضية أثارت تساؤلات بشأن مدى تقدم ميانمار نحو الديمقراطية وقوبلت بإدانة من دبلوماسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب رويترز.

يذكر أن المحكمة العليا في ميانمار، رفضت نهاية أبريل/نيسان الطعن المقدم من صحفيي "رويترز"، وا لون وتشاو سو أو، اللذين حكم عليهما بالسجن لانتهاك قانون الأسرار الرسمية، في قضية تاريخية أثارت تساؤلات بشأن انتقال البلاد إلى الديمقراطية.

وقال القاضي سو ناينج للمحكمة في العاصمة نايبيتاو، من دون الخوض في تفاصيل "حكم عليهما بالسجن سبع سنوات وهذا القرار سليم. الطعن مرفوض".