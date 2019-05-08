إيران تبلغ قوى عالمية بأنها ستوقف تنفيذ "بعض التزاماتها" في الاتفاق النووي

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قالت إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية اليوم الأربعاء إن إيران أبلغت سفراء من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرارها التوقف عن تنفيذ "بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.