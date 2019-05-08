روحاني يحذر من "رد صارم" إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من "رد صارم" إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أن طهران مستعدة للمفاوضات النووية.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أكد إنهاء وفاء إيران بعدد من الالتزامات بالاتفاق النووي، إنه يمنح الدول الأوروبية 60 يومًا للتفاوض.

© Sputnik . Valeriy Melnikov روحاني يعلن أن إيران تتوقف عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب

وقال الرئيس خلال خطاب بثه تلفزيون "برس" "الدول الأوروبية أمامها 60 يومًا لإجراء محادثات مع إيران".

وأشار روحاني، إلى أن العداء للاتفاق النووي كان للصهيونية والمتشددون الأمريكيون مؤكدا على أن الاتفاق كان لصالح العالم والمنطقة.

وأضاف الرئيس الإيراني أن "المجموعة التي نشاهدها في البيت الأبيض اليوم سلبت القرار من أيدي الرئيس ترامب، وكل الدول منها المكسيك ودول الباسفيك وكل الدول الحليفة لأمريكا تعاني من السياسة الأمريكية"، مشيرا إلى أن "الصهيونية والدول الرجعية والمتشددين في أمريكا مارسوا الضغوط على البيت الأبيض للخروج من الاتفاق النووي".

وكان روحاني قال في وقت سابق إن طهران بعثت يوم الأربعاء بخمس رسائل إلى الدول الأعضاء حول الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني لتعليق تنفيذ جزء من الالتزامات.

وفي 8 مايو/ أيار 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق على برنامج نووي مع إيران واستعادة جميع العقوبات ضد البلاد، بما في ذلك العقوبات الثانوية، أي ضد الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران. وأعلنت واشنطن هدفها أن لا يكون هناك تصدير للنفط الإيراني وحثت المشترين على التخلي عن هذه المشتريات.