بعد مقتل 9 أشخاص وإصابة 25... "طالبان" تعلن مسؤوليتها عن انفجار لاهور

أعلنت حركة "طالبان" في باكستان مسؤوليتها عن انفجار لاهور.

وقتل الانفجار 9 أشخاص على الأقل اليوم الأربعاء، حسب وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم حزب الأحرار المسلح (يتبع طالبان)، عبد العزيز يوسفي، إن التفجير تم في وقت لم يكن فيه مدنيين بالقرب من الشرطة.

واستهدف الانفجار سيارة للشرطة، مما أدى لمقتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة 25.

ووقع الانفجار أيضا أمام ضريح ديني في مدينة لاهور. ونقل الضحايا إلى المستشفيات وكذلك المصابين.