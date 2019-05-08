نتنياهو يقول إن إسرائيل ستمنع طهران من الحصول على السلاح النووي

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني وقف بلاده تطبيق بعض بنود الاتفاق النووي.

القدس- سبوتنيك. وقال نتنياهو، بحسب قناة 13 الإسرائيلية، أثناء حفل أقيم اليوم في جبل هرتزل بالقرب من مدينة القدس، "سمعت أن إيران تعتزم مواصلة برنامجها النووي، لن نسمح لها بحيازة أسلحة نووية".

© Sputnik . Valeriy Melnikov روحاني يعلن أن إيران تتوقف عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب

وكانت إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية قد قالت، اليوم الأربعاء، إن إيران أبلغت سفراء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرارها التوقف عن تنفيذ "بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وفقا لوكالة "رويترز".

وسُلمت رسالة من الرئيس حسن روحاني إلى مبعوثي تلك الدول التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق رغم انسحاب الولايات المتحدة الأحادي منه العام الماضي.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "صباح اليوم قام المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدعوة سفراء الدول الخمس في طهران (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا) إلى اجتماع في مقر الخارجية الإيرانية وسلمهم رسالة إلى حكومات بلدانهم، جاء فيها، أن طهران قررت إيقاف بعض تعهداتها في الاتفاق النووي".

وأشارت الخارجية إلى أن وزيرها محمد جواد ظريف أرسل رسالة أخرى إلى منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، موغريني وأبلغها فيها تفاصيل الإجراءات التي سوف تقوم بها بلاده حيال الاتفاق النووي اليوم، وقال ظريف في رسالته لموغريني إن هذه الرسالة تعتبر جزءا من التنسيق بيننا وبين أعضاء الاتفاق النووي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لن تخرج من الاتفاق النووي لكنها ترى من المصلحة عدم تنفيذها لبعض التزاماتها التي أجرتها طواعية بالاتفاق، وذلك لعدم وقوف أوروبا بوجه الضغوط الأمريكية.

ونقل التلفزيون الإيراني تصريحات الوزير ظريف اليوم الأربعاء، لدى وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو "أن الإجراءات الإيرانية القادمة ستكون ضمن إطار الاتفاق النووي كاملا، وأن طهران لن تخرج من الاتفاق…والجمهورية الإسلامية تعمل ضمن إطار الاتفاق النووي كاملا وهي فرصة للأعضاء الباقين ليعملوا بالتزاماتهم ولا يكتفوا بإصدار البيانات…إيران لن تخرج من الاتفاق النووي".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أنه سيجري مفاوضات رسمية مع نظيره الروسي حول الاتفاق النووي، مضيفا أن هذه المفاوضات تأتي في الذكرى الأولى لخروج أمريكا من هذا الاتفاق.