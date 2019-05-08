الصين: إيران تنفذ التزاماتها النووية بالكامل وسنحمي مصالح شركاتنا بشكل حاسم

بكين — سبوتنيك. قال المتحدث في إحاطة تعليقا على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي قال فيها إن طهران أرسلت، اليوم الأربعاء، خمس رسائل إلى الدول الأعضاء في الاتفاق النووي الإيراني بشأن تعليق وفائها بجزء من الالتزامات: "إيران تقوم في الوقت الحالي بالوفاء بجميع التزاماتها تجاه الصفقة النووية".
وقال المتحدث: "حماية وتنفيذ خطة العمل الشاملة — مسؤولية مشتركة لجميع الأطراف. نحن ندعو الجميع لذلك. كما ندعو جميع الأطراف للحفاظ على ضبط النفس، وتعزيز الحوار لتجنب تصعيد الوضع. ستحافظ الصين على اتصالاتها مع جميع الأطراف، وستبذل الجهود لحماية وتنفيذ الاتفاقية".
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