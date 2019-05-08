فتاتان هاربتان من السعودية تحصلان على حق اللجوء إلى دولة ثالثة

تطورات جديدة شهدتها قضية الشقيقتين السعوديتين الهاربتين، بعد إعلانهما الحصول على حق اللجوء إلى دولة ثالثة.

حصلت الفتاتان على جوازي سفر من دولة جورجيا، للتوجه إلى دولة جديدة لم يعلنا عنها بعد، حسب صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

نحب ان نشكر كل من دعمنا وتعب معانا سواءً في داخل جورجيا او خارجها. منذ هروبنا مرينا بأيام مظلمة. نحن الآن في طريقنا لدولة جديدة لنبدأ حياة جديدة مليئة بالأمل. حُلمنا بالإستقلال تحقق اخيراً. نتمنى الحرية لكل سعودية مقموعة وكل امرأة تقضي احلى سنين عمرها خلف قضبان دور الرعاية. pic.twitter.com/V5eMh7lsjB — Maha & Wafa al-Subaie ⭐️ مها ووفاء السبيعي (@GeorgiaSisters2) May 7, 2019

وقالت مها ووفاء السبيعي إنهما سعيدتان للإعلان عن مغادرة جورجيا لبدء حياة جديدة في دولة جديدة.

كيف هربن من السعودية؟

وفي مقابلة معهما، قالت الفتاتان إنهما سرقتا هاتف والدهما، من أجل الحصول على موافقته على سفرهما عن طريق تطبيق "أبشر".

ويتطلب سفر المرأة في السعودية الحصول على إذن من ولي أمرها، سواء كان الزوج أو الأب.

Twitter finally restored our account after the temporary suspension of some of its functions. The tweet in question was of us showing our own IDs. This does not violate @twitter rules. We are Maha & Wafa al Subaie. We will continue posting new videos & photos of ourselves. pic.twitter.com/zGOmp9idtK — Maha & Wafa al-Subaie ⭐️ مها ووفاء السبيعي (@GeorgiaSisters2) April 24, 2019

وأشارت مها ووفاء السبيعي في مقابلة مع الإذاعة الدنماركية، إنهما سرقتا هاتف والدهما، وقامتا باستخراج جوازي سفر، وأعطتا أنفسهما الإذن بالسفر، وقبل أن تغادرا السعودية بيوم واحد، حصلتا على الجوازات عبر البريد ثم غادرتا.

تطبيق "ابشر" وإذن السفر

وتفعل السعودية تطبيقا يسمى "ابشر" تتم من خلاله عملية الحصول على إذن، وهو ما دفع منظمات حقوقية لمطالبة أبل وغوغل بإزالة التطبيق.

وهو التطبيق الذي اعتبرته وفاء السبيعي، يجعل الرجل متحكما في المرأة.

I first spoke to @GeorgiaSisters2 just days after they fled Saudi Arabia and have since been following their journey for @CodaStory. Today they went public with some big news pic.twitter.com/nOZBad5zbH — Katerina Patin (@katia_patin) May 7, 2019

ووصلت الفتاتان إلى جورجيا منذ فترة، وقاما بتدشين حساب خاص بهما على موقع توتير، لعرض قضيتهما.

وتعتبر جورجيا وجهة شهيرة للخطوط السعودية، حيث يدخلها السعوديون بدون تأشيرة.

إساءة لفظية وجسدية من الذكور

وقالت الشقيقتان السعوديتان مها ووفاء السبيعي، لشبكة "سي إن إن" إنهما خططتا للهروب من السعودية نحو خمس سنوات والآن تسعيان للجوء في جورجيا طالبتان مساعدة الدولية في ذلك.

أضافت الشقيقتان مها زايد السبيعي البالغة من العمر 28 عاما وأختها وفاء البالغة من العمر 25 عاما، خلال مقابلتهما مع "سي إن إن" في مدينة تبليسي بجورجيا، إن سبب هروبهما هو تعرضهما للإساءة اللفظية والجسدية من أقاربهما الذكور.

وقالت وفاء: "أنا اخترت بكل ملئ إرادتي مغادرة المملكة العربية السعودية، لم أرتكب جريمة، ما هي جريمتي؟".

وأضافت وفاء: "المرء يعيش مرة واحدة.. علي أن آخذ إذنا للقيام بأي شيء، للحصول على وظيفة أو الانتقال إلى مكان جديد أو الزواج، هذه الخيارات هي حقوقنا الأساسية ونحن لا نمتلكها".

من جهتها قالت مها: "والدي يضربني أمام طفلي"، متحدثة عن ابنها البالغ من العمر 9 أعوام والذي تركته خلفها في السعودية قبل هروبها، مضيفة: "هذا كان أكبر دافع للمغادرة، عشت تحت رحمة أقاربي الذكور، وأفضل الموت على هذه الحياة"

وتابعت مها: "إن عدنا إلى السعودية سنقتل أو سيزج بنا في سجن نسائي، لا يوجد خيار آخر."

في الماضي فهمونا ان الصح ان نخاف وان نحس بالعار لو اتكلمنا عن إساءة المعاملة الي نتعرض لها. نحن ضحايا وإذا بقينا صامتين بيستمر الظلم. الان نحكي للعالم كله قصتنا بدون خوف الي غلطو بحقنا هم الي لازم يخافون ويشعرون بالعار.

شكراً مارتن. #الصمت_لايخدم pic.twitter.com/TsrjaOVzW6 — Maha & Wafa al-Subaie ⭐️ مها ووفاء السبيعي (@GeorgiaSisters2) April 28, 2019

حساب تويتر من أجل دولة آمنة

وأنشأت الفتاتين حسابا على موقع "تويتر"، باسم " georgia sisters" نشرتا فيه عددا من التغريدات، قالتا فيها: "نحن فتاتان سعوديتان هربتا من السعودية طلبا للجوء، عائلتنا والحكومة السعودية علقتا جوازا سفرنا والآن نحن عالقتان في جورجيا، نحن بحاجة لمساعدتكم رجاء.. السبيعي، هذا اسم عشيرتنا، أرجوكم أنقذونا منهم، وهذا جوازا سفرنا كدليل على هويتنا.. والدنا وإخوتنا وصلوا إلى جورجيا وهم يبحثون عنا، نحن هربنا من اضطهاد عائلتنا لأن القوانين لا تحمينا ونسعى للحصول على حماية UNHCR للذهاب إلى دولة آمنة".

#SaudSistersRescue

we are two Saudi sisters who fled from Saudi Arabia seeking asylum. Yet, the family and the Saudi government have suspended our passports and now we are trapped in Georgia country. We need your help please. — georgia sisters (@GeorgiaSisters) April 16, 2019

وعلقت الناشطة المصرية الأصل، منى الطحاوي، أنها سعيدة من أجل وفاء ومها السبيعي بعد حصولهما على الحرية والآمان، وإن النساء السعوديات من حقهم العيش بحرية وآمان وكرامة في بلادهن، ومال لم تنته الولاية من الذكور، سيستمر هروب النساء".

I am glad that Maha and Wafa al-Subaie are free and safe. Every #Saudi woman deserves to live freely and safely and with dignity in her own country. Until male guardianship is abolished, Saudi women will continue to escape: https://t.co/vkUKdgTrT4 #EndMaleGuardianship — Mona Eltahawy (@monaeltahawy) May 8, 2019

وغردتا الفتاتان من قبل أكثر من مرة لمطالبة قادة العالم بإكمال طريقهما إلى الآمان.

Tomorrow marks 30 days since we made the life altering journey into the unknown. We have, for the first time, experienced life without daily abuse. We are happier but we are still scared of our tribe. Their threats haven't stopped & we are still worried they'd find us. — Maha & Wafa al-Subaie ⭐️ مها ووفاء السبيعي (@GeorgiaSisters2) April 29, 2019

كما غردتا إنهما لأول مرة ومنذ 30 يوما-وقتها- يعيشان بدون عنف.