لافروف: نية واشنطن إرسال حاملة طائرات إلى الخليج أمر مؤسف

وقال لافروف في اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في موسكو اليوم الأربعاء: "فيما يتعلق بالتصعيد في المنطقة وعزم الولايات المتحدة على إرسال حاملات طائراتها إلى منطقة الخليج وتعزيز وجودها العسكري هناك بشكل عام، ملمحة إلى الاستعداد لاستخدام القوة، كما تعلمون، أصبح هذا بالفعل سلوك زملائنا الأمريكيين — سواء كان ذلك في الشرق الأوسط ، ثم في الخليج أو فيما يتعلق بفنزويلا ، كل هذا مؤسف، وقبل يوم أمس، عندما قابلت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في فنلندا، دعوته إلى استخدام أدوات الدبلوماسية، وليس التهديدات، والاسترشاد بصرامة بالقانون الدولي".

© Sputnik . Valeriy Melnikov لافروف: روسيا وإيران تبحثان عن طرق تعاون غير خاضعة للقيود الأمريكية

وأضاف لافروف: "سنستمر في متابعة الحوار الذي يهدف إلى إيجاد حلول وسط وتوازن المصالح. هذه هي الطريقة الوحيدة، وفرض نهج الفرد على الجميع وعلى كل شيء هو موقف عكسي ويصل إلى طريق مسدود".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، يوم 6 مايو/ أيار، عن خطة إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وقاذفات قنابل إلى الخليج.

وقال بولتون إن واشنطن تعطي على هذا النحو إشارة واضحة بأنه لا بد من صد أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها "بقوة لا ترحم".