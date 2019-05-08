محلل: طهران تريثت في الخروج من الاتفاق النووي بسبب تعهداتها

قال المحلل السياسي، عماد أبشانس، إن "إيران تريد من دول الاتفاق النووي الالتزام بتعهداتها بشكل عملي بما في ذلك شراء النفط الإيراني وتحويل الأموال حسب الاتفاق، وإلا فإنها ستخفض التزاماتها بالاتفاق بشكل تدريجي".

وأوضح أبشانس، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن "إيران مستمرة في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% بموجب الاتفاق النووي لكن بموجب الاتفاق تعهدت طهران بالاحتفاظ بنسبة معينة من اليورانيوم والماء الثقيل وتبيع النسبة الأكبر إلى دول أخرى، إلا أن واشنطن منعت عمليا الدول من شراء اليورانيوم الإيراني المخصب والماء الثقيل وإيران بدورها علقت بيع هذه المواد الإضافية".

© Sputnik . Valeriy Melnikov روحاني يعلن أن إيران تتوقف عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب

وأكد أبشانس أن "تعزيز وجود القوات الأمريكية لا يتعدى كونه عملا استفزازيا ولجس النبض لأن واشنطن إذا أرادت الحرب فلديها في المنطقة ما يكفي من قوات، وكان يتعين على إيران في هذه الحالة أن تختار بين التراجع والمواجهة".

وتابع "يبدو أنها قررت مواجهة التصرفات الأمريكية، وإذا اضطرت للحرب فهي مستعدة".

واعتبر أبشانس أن "الحكومة الإيرانية انتظرت طويلا في القيام بهذه الخطوة وكان يتعين القيام بها منذ عام بمجرد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق لكنها تريثت بسبب تعهد باقي الدول وهي الآن تتهرب من وعودها وقد منحتها إيران مهلة شهرين للتنفيذ".