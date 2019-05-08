تعرف على تفاصيل ولادة ميغان ماركل

أنجبت دوقة ساسكس ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، ولدا صبيا صباح يوم الاثنين 6 أيار/ مايو الجاري في مستشفى لندن بورتلاند الشهير.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، تم نقل ميغان ماركل يوم الأحد إلى المستشفى سرا حيث أنجبت طفلها الأول بسرية تامة.

وأوضحت الصحيفة أن ميغان، كانت قد عدلت عن قرارها الولادة في المنزل بسبب تأخر موعد ولادة الطفل لمدة أسبوع، وتحذير الأطباء من أن ولادتها ستحتاج لتدخل طبي، لأنها ستنجب لأول مرة وهي فى عمر الـ37 عاما.

وبحسب المصادر ظلت دوقة ساسكس في المستشفى طوال يوم الأحد، حتى أنجبت طفلها فى الساعة 5.26 صباح يوم الإثنين، مع وجود زوجها الأمير هاري فقط، دون علم العائلة المالكة، حيث تمكن حراس الزوجين من نقلهما إلى المستشفى دون أن يلاحظها أحد.

يذكر أن تكلفة الولادة في مستشفى بورتلاند تبلغ حوالي 22000 جنيه استرليني، يتم تقديم الطعام للنساء والأشخاص المرافقين لها في أطباق فضية، وتشمل القائمة الكركند والشمبانيا وكبد الأثير والمحار.

الجدير بالذكر أن كل من زوجة الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، سارة فيرجسون، والمغنية والمصممة فيكتوريا بيكهام، والممثلة كيت وينسلت وإيما طومسون والممثلة جيري هول كن قد أنجبن في هذا المستتشفى الشهير.