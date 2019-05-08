ألمانيا تحث إيران على عدم الإقدام على أية خطوات عدائية

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا ترى أن تصريحات الحكومة الإيرانية مؤسفة وتحثها على عدم الإقدام على أية خطوات عدائية.

وكانت إيران قد أعلنت أنها ستخفف القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015، بحسب رويترز.

© AFP 2019 / Joe Klamar الصين: إيران تنفذ التزاماتها النووية بالكامل وسنحمي مصالح شركاتنا بشكل حاسم

وذكر المتحدث أن برلين تريد الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني وقال إنها ستضطلع بالتزاماتها كاملة طالما تفعل إيران المثل.

وبعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء عن إجراءات لا تنتهك على ما يبدو بنود الاتفاق بعد لكنها قد تفعل مستقبلا إذا واصلت إيران المضي في المسار الذي حدده.

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يتابع "بقلق القرارات الإيرانية بشأن الاتفاق النووي ويقيم تداعياتها مع أعضاء اللجنة المشتركة".

وتابع الاتحاد الأوروبي "ما زلنا ملتزمين بشكل كامل بخطة العمل المشتركة والشاملة مع إيران التي تهدف إلى تعزيز أمن المنطقة والحد من الانتشار النووي".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده صبرت عاما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن روسيا والصين دعمتا إيران، إلا أن المشاركين الآخرين في الاتفاق لم يلتزموا به.