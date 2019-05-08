إيران: نمتلك أحد أقوى جيوش العالم وجاهزون لمواجهة أي تهديد

قال قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، إن بلاده تمتلك أحد أقوى جيوش العالم من حيث الكوادر القتالية والمعدات، وهو جاهز للتصدي لأي تهديد.

وذكرت وكالة "فارس" أن تصريح حيدري جاء خلال تفقده أحدث المنجزات العسكرية المعروضة في معسكر "الشهيد آبشناسان" حيث يوجد لواء التحرك الهجومي 41 ومجموعة الهندسة القتالية 43 في شمال غربي إيران.

© AFP 2019 / Atta Kenare الجيش الإيراني يزيح الستار عن إنجازات عسكرية جديدة

وأضاف حيدري أن " القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفتخر بإرساء وصون الأمن الكامل في البلاد عبر الاعتماد على قدراتها والتحرك في مسار تنفيذ أوامر قائد الثورة".

وتابع: "إيران تمتلك أحد أقوى جيوش العالم من حيث المعدات والكوادر البشرية القتالية".

كما اعتبر سرعة التحرك من مميزات القوة البرية للجيش الإيراني، مضيفا: "من ضمن توجيهات سماحة قائد الثورة الارتقاء بقدرات التحرك والفاعلية للوحدات، حيث سعينا في هذا المجال عبر جهود الخبراء وجهاد الاكتفاء الذاتي وتعاون الصناعة الدفاعية في البلاد، من تحديث معداتنا وأسلحتنا، وبناء عليه يمكننا القول بثقة باننا سنتصدى لأي تهديد".