إيران: نمتلك أحد أقوى جيوش العالم وجاهزون لمواجهة أي تهديد

وذكرت وكالة "فارس" أن تصريح حيدري جاء خلال تفقده أحدث المنجزات العسكرية المعروضة في معسكر "الشهيد آبشناسان" حيث يوجد لواء التحرك الهجومي 41 ومجموعة الهندسة القتالية 43 في شمال غربي إيران.
وتابع: "إيران تمتلك أحد أقوى جيوش العالم من حيث المعدات والكوادر البشرية القتالية".
كما اعتبر سرعة التحرك من مميزات القوة البرية للجيش الإيراني، مضيفا: "من ضمن توجيهات سماحة قائد الثورة الارتقاء بقدرات التحرك والفاعلية للوحدات، حيث سعينا في هذا المجال عبر جهود الخبراء وجهاد الاكتفاء الذاتي وتعاون الصناعة الدفاعية في البلاد، من تحديث معداتنا وأسلحتنا، وبناء عليه يمكننا القول بثقة باننا سنتصدى لأي تهديد".
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