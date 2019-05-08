تحطم طائرة نقل ركاب في مطار يانغون الدولي ببنغلاديش(صور)

تعرضت طائرة من طراز "بيمان" تابعة لشركة خطوط طيران بنغلاديش إلى التحطم في مطار ميانمار.

وفقا لصحيفة "ميانمار تايمز" فقد تعرضت الطائرة البنغلاديشية للتحطم في مطار ميانمار.

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A Biman plane crashed on the runway in

Yangon International Airport.@BimanAirlines pic.twitter.com/F81jx3BZRg — Aung Bo Bo (@HaB138) ٨ مايو ٢٠١٩

من جهتها نقلت وكالة أنباء "شينخوا"، بأن الطائرة انزلقت على مدرج مطار يانغون لتتحطم إلى ثلاثة أجزاء.

Photos at Yangon International Airport today evening, Biman Airline flight slipped off runway at Yangon International Airport today evening. pic.twitter.com/BWWtthyJhX — KyawWin (@mrkyawwin) ٨ مايو ٢٠١٩

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، فإنه تم إغلاق المطار وكان على متن الطائرة 33 راكبا.

وقال المتحدث باسم الشركة، بأنه بسبب سوء الأحوال الجوية فإن الطائرة خرجت عن المدرج أثناء هبوطها.