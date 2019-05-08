لأسباب غير معروفة... طائرة فرنسية تهبط اضطراريا في إيران

اضطرت طائرة ركاب فرنسية للهبوط اضطراريا في إيران، اليوم الأربعاء 8 مايو / أيار، لأسباب غير معروفة.

وكانت الطائرة الفرنسية طراز إيرباص (إيه — 340- 313) متجهة من باريس إلى مومباي في الهند، بحسب بيانات موقع مراقبة الطيران "فلايت رادار".

وقال الموقع إن الطائرة بدأت في الهبوط بصورة غير مخططة في أثناء مرورها في الأجواء الإيرانية، بالقرب من مدينة أصفهان، وسط إيران.

وغادرت الطائرة العاصمة الفرنسية باريس في الساعة 11:21 صباحا، وكان من المقرر أن تصل الهند في منتصف الليل.

ومازالت، حتى الآن، أسباب هبوطها المفاجئ غير معروفة.