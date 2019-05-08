لأسباب غير معروفة... طائرة فرنسية تهبط اضطراريا في إيران

وكانت الطائرة الفرنسية طراز إيرباص (إيه — 340- 313) متجهة من باريس إلى مومباي في الهند، بحسب بيانات موقع مراقبة الطيران "فلايت رادار".
#AF218, Paris-Mumbai, descending near Isfahan and squawking 7700. Reason unknown at the moment. https://t.co/pMtRHNoevF pic.twitter.com/3nGBYJfmuY— Flightradar24 (@flightradar24) May 8, 2019
وقال الموقع إن الطائرة بدأت في الهبوط بصورة غير مخططة في أثناء مرورها في الأجواء الإيرانية، بالقرب من مدينة أصفهان، وسط إيران.
وغادرت الطائرة العاصمة الفرنسية باريس في الساعة 11:21 صباحا، وكان من المقرر أن تصل الهند في منتصف الليل.
ومازالت، حتى الآن، أسباب هبوطها المفاجئ غير معروفة.
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