الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لاستئناف الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة لاستئناف الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت، اليوم الأربعاء 8 مايو / آيار، إن الحوار يمكن أن يشمل تطوير فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن معاهدة جديدة لنزع السلاح النووي.

يتبع…