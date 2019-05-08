مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بعد غد لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، بعد غدا الجمعة 10 مايو / آيار، لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا.