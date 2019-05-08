موغيريني تدعو للالتزام بـ"اتفاق سوتشي" وتحذر من تصعيد عسكري في سوريا

حذرت مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، من التصعيد العسكري في مناطق شمال غربي سوريا، داعية أنقرة وموسكو للالتزام باتفاق سوتشي حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH سانا: مجموعات إرهابية في إدلب تعد هجوما على حماة واللاذقية

أمستردام — سبوتنيك . وقالت موغيريني، في بيان اليوم الأربعاء 8 مايو / أيار: "التصعيد العسكري الأخير في شمال غرب سوريا، والذي تضمن غارات جوية وقصفا بالمدفعية استهدف المدارس والمستشفيات، بما في ذلك باستخدام البراميل المتفجرة، هو خرق غير مقبول للقانون الدولي".

ولفت البيان إلى أن "مائة وخمسين ألف مدني قد نزحوا مؤخرا ومات الكثيرون" جراء ذلك التصعيد.

ودعا البيان روسيا وتركيا باعتبارهما ضامنين لاتفاق سوتشي في أيلول/سبتمبر 2018، إلى "الالتزام بتنفيذ الاتفاق، حيث تواجه أرواح 3 ملايين مدني الخطر"، مذكرة أطراف الصراع بالتزامهم وفق القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية لكل من يحتاجونها.

وحذرت موغيريني من أن "أي تصعيد جديد قد يخلف أثرا سلبيا على عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة ومساعيه لاستئناف المحادثات السورية-السورية في جنيف".