ترامب يوقع مرسوما بفرض عقوبات على إنتاج المعادن في إيران

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسوما تنفيذيا بشأن فرض عقوبات على إنتاج المعادن في إيران.

واشنطن، سبوتنيك. وذكر البيت الأبيض أن العقوبات الأمريكية ستؤثر على إنتاج الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس في إيران، وذلك بحسب مرسوم ترامب، الصادر مساء اليوم الأربعاء.

© REUTERS / REUTERS/Axel Schmidt بريطانيا وألمانيا تنتقدان انسحاب إيران الجزئي من الاتفاق النووي

وأفاد البيت الأبيض بأن مرسوم ترامب الجديد يقضي بأن توجه العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الشركات المصنعة وأصحاب إنتاج المعادن في إيران، فضلا عن أولئك الذين يتاجرون بالمعادن من إيران.

ويذكر المرسوم أن العقوبات موجهة ضد الشركات المصنعة ومالكي إنتاج المعادن في هذا البلد، وكذلك ضد أولئك الذين يتاجرون بالمعادن من إيران. وقد يتم حظر أصولهم في الولايات القضائية الأمريكية بقرار من وزارة الخزانة للولايات المتحدة.

وكانت إيران قد قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأمريكي الانسحاب من هذا الاتفاق، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية اليوم.

وتم إبلاغ القرار رسميا، صباح الأربعاء، في طهران، لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، وفق الوزارة.