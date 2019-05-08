قصف من السماء... صاعقة تضرب مطارا في أمريكا (فيديو)

تعرض مدرج طائرات في إحدى المطارات الأمريكية إلى تلف جزئي بعدما ضربه البرق بصورة مفاجئة.

ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء 8 مايو / أيار، ونشرت فيديو يرصد لحظة حدوثه.

Lightning struck and damaged the runway at the Hutchinson Regional Airport in Kansas, as storms and heavy rain were reported in the area. Officials said the airport gets hit by lightning twice a year on average. https://t.co/hMeA368TCB pic.twitter.com/trwLsI83RW — ABC News (@ABC) May 8, 2019

ويظهر الفيديو لحظة تحطم جزء من مدرج طائرات في مطار هوتشينز، بعدما ضربه البرق بقوة.

ويقع المطار في ولاية كانساس الأمريكية، التي تتعرض لعواصف رعدية وأمطار، تصحبها ضربات برق خارقة.

ويقول مسؤولون إن المطار يتعرض لمثل هذا الضربات بصواعق من السماء مرتين كل عام في المتوسط.