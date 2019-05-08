فرنسا تطالب إيران باحترام الاتفاق النووي وتحذر من التصعيد

دعت فرنسا، اليوم الأربعاء، إيران إلى احترام جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ومعاهدات منع الانتشار وحذرت من التصعيد.

وقالت فرنسا إنها عاقدة العزم على ضمان استمرار التنفيذ الكامل للاتفاق وأن تظل القنوات المالية مفتوحة، كما نقلت وكالة "رويترز".

وحذرت واشنطن الدول الأوروبية من التعامل مع طهران عبر نظام للتجارة بدون الدولار للتحايل على العقوبات الأمريكية.

وأعلنت إيران، اليوم الأربعاء، تقليص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي وأعلنت خطوات لا تصل إلى حد انتهاك اتفاقها المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، لكنها هددت بمزيد من الإجراءات إذا لم توفر لها هذه الدول الحماية من العقوبات الأمريكية.