بعد ريمونتادا ليفربول... نائب بريطاني يدعو ماي إلى التعلم من يورغن كلوب ورئيسة الوزراء تضحك...(بالفيديو)

استطاع فريق ليفربول الإنجليزي تحقيق ريمونتادا، بعدما اكتسح نادي برشلونة الإسباني برباعية نظيفة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصعد إلى المباراة النهائية.

عاد ليفربول في النتيجة، بعدما خسر مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة في إسبانيا، ليشهد البرلمان البريطاني سجالا بين زعيم المعارضة، جيرمي كوربين، ورئيسة الوزراء، تيريزا ماي، أساسه العودة التاريخية للنادي الإنجليزي، في ظل ظروف شديدة الصعوبة. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "مصراوي".

© REUTERS / ANDREW YATES ريمونتادا تاريخية... ليفربول يهزم برشلونة برباعية نظيفة ويتأهل لنهائي دوري الأبطال

وقال كوربين خلال الجلسة إنه بالنظر إلى الأداء التاريخي لنادي ليفربول، ليلة أمس، ربما على رئيسة الوزراء أن تتعلم من مدرب الفريق، يورجن كلوب.

وأضاف كوربين:

عليها أن تتعلم من يورجن كلوب، فيما يخص الحصول على نتيجة جيدة في أوروبا.

وبعدها بدأت الصيحات المؤيدة والضحكات في القاعة، حتى أن ماي نفسها ضحكت على الكلمات.

جاءت كلمات زعيم المعارضة، بسبب الأزمة التي تتعرض لها بريطانيا في محاولتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وردت تيريزا ماي قائلة:

حينما ننظر إلى فوز ليفربول على برشلونة الليلة الماضية، يظهر لنا أنه حينما يقول الجميع أن الأمر انتهى، والمعارضون يقولون إنك تلقيت الهزيمة، بالفعل يمكننا تحقيق النجاح لو عمل الجميع جنبًا إلى جنب.

وصعد ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بمجموع مباراتي نصف النهائي بأربعة أهداف لثلاثة ضد برشلونة الإسباني.

ولعب ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي المباراة الثانية، متخلفا بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، ومنقوصًا من نجومه محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا، ليتحدث الجميع عن استحالة العودة.

لكن ثنائية من ديفيد أورويجي وأخرى من جيني فينالدوم، أنهت أمال رفاق ليونيل ميسي، على ملعب آنفيلد بمدينة ليفربول الإنجليزية.