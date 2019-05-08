بومبيو: أمريكا تتوقع أن تستعيد كل دولة مواطنيها الذين قاتلوا مع "داعش"

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تعمل كل دولة على استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا.

وردا على سؤال، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني، جيريمي هنت، أثناء زيارة إلى بريطانيا، اليوم الأربعاء، عما إذا كان يشعر بالإحباط من إحجام بريطانيا عن استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف "داعش"، قال بومبيو "نتوقع أن تعمل كل دولة على استعادة مقاتليها الأجانب، وتواصل احتجاز هؤلاء المقاتلين. نعتقد أن ذلك ضروري للغاية". وذلك بحسب وكالة "رويترز".

© Sputnik . Nazek Mohammed الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن تفكيك شبكة تابعة لـ"داعش"

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، قد حث بريطانيا وفرنسا وألمانيا على استعادة ما يزيد على 800 مقاتل أجنبي أسرى ومحاكمتهم.

وقال بومبيو إنه ناقش هذه المسألة مع زعماء العراق أثناء زيارة إلى بغداد، أمس الثلاثاء، وإنه على الدول أن تعمل معا لضمان ألا يضطر الغرب "أبدا لقتال هؤلاء الإرهابيين أنفسهم مرة أخرى".

وأضاف بومبيو "ألقينا القبض عليهم. جرى احتواؤهم الآن ويتعين استمرار احتوائهم حتى لا يشكلوا أي خطر إضافي على أي شخص في أي مكان في العالم".

ويشار إلى أن بريطانيا سحبت هذا العام الجنسية من شابة، كانت قد سافرت للانضمام إلى تنظيم "داعش".